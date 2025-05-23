Інтерфакс-Україна
Політика
19:26 23.05.2025

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

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Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна допускає, що зустріч на рівні лідерів - президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним може бути в розширеному форматі, українська сторона хотіла б, аби до неї долучився президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Третя позиція, над якою ми також працюємо - це зустріч на рівні лідерів - між президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп", - сказав Сибіга під час спілкування з журналістами у пʼятницю в Києві.

Теги: #мзс #сша #президент

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