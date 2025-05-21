Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді погодити припинення дії, вихід та денонсацію восьми міжнародних договорів України з РФ, Білоруссю та в рамках СНД.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів: угоди з РФ про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали від 30 жовтня 1997 року; угоди з РФ про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році від 22 грудня 2000 року; угоди з РФ про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України від 21 червня 2002 року; протоколу з Білоруссю про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі від 21 травня 2004 року.

Передбачається також вихід України з наступних міжнародних договорів: угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 27 березня 1997 року; угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року; угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року.

Крім того, пропонується денонсувати угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.