Інтерфакс-Україна
Політика
21:04 20.05.2025

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

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Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що найбільший ефект у чиненні тиску на Росію можуть мати заходи на енергетичному ринку, зокрема, зниження стелі цін на нафту з Росії.

"Я вважаю, що найважливіше (для майбутнього, 18-го, пакета санкцій ЄС – ІФ-У) - це знизити для Росії стелю цін на нафту", - заявила Каллас у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у відповідь на прохання назвати обмежувальні заходи, які могли б найвідчутніше позначитися на російській економіці.

За словами Каллас, енергоносії - це "важливе джерело доходів Росії", яке живить її економіку, і Євросоюзу потрібно "здійснити певний тиск у сфері енергоресурсів".

У відповідь на уточнювальне запитання вона сказала, що не може назвати строки ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС щодо РФ, оскільки їх підготовка відбувається в умовах "інтенсивних дебатів", важко "спрогнозувати час, який на це знадобиться".

"Але якщо держави-члени хочуть швидше спрямувати (РФ – ІФ-У) сильний сигнал, чинити тиск (...), то треба рухатися вперед", - додала високий представник із закордонних справ.

Раніше у вівторок прес-секретар Єврокомісії Паула Пінью повідомила журналістам, що Брюссель планує обговорювати ініціативу зниження стелі цін на російську нафту з країнами G7.

Теги: #санкції #єс #рф #думка

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