Інтерфакс-Україна
Політика
12:59 20.05.2025

15 країн Європи виступили з ініціативою залучити країни БРІКС до врегулювання війни в Україні

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Австрія, підтримана групою країн Європи, надіслала верховній представниці Європейського союзу з закордонних справ Каї Каллас листа із закликом розширити свої дипломатичні зусилля та почати взаємодіяти з країнами БРІКС для врегулювання війни в Україні, повідомляє Politico.

"Нам потрібен глобальний альянс для припинення вогню. Україна неодноразово показувала, що готова до цього. Тепер справа за Росією припинити свої невибіркові атаки. Європа не може залишатися осторонь: разом із державами-партнерами ми маємо посилити тиск і посадити Росію за стіл переговорів", - заявила міністр закордонних справ Австрії Беата Майнл-Райзінгер, коментуючи ініціативу.

Основним аргументом ініціативи є близькість стосунків РФ з іншими країнами БРІКС. Так, лідери Китаю та Бразилії відвідали парад "Дня Перемоги" Путіна 9 травня, а президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зайшов так далеко, що обійняв Володимира Путіна у Москві.

Австрія стверджує, що Європі необхідно взаємодіяти з цими країнами, сподіваючись, що вони зможуть переконати Москву припинити напад на Україну. Тільки країни, які Росія знає та яким довіряє, можуть мати якийсь вплив на Путіна, стверджується в аргументі.

Лист був підписаний 15 країнами. Окрім Австрії, до ініціативи доєдналися Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

"Зараз як ніколи своєчасно відновити та активізувати нашу взаємодію з глобальними партнерами… Багато країн підтримують тісні зв'язки з Москвою, які можна і потрібно використовувати для посилення дипломатичного тиску на Москву… Ми просимо вас [Каллас] очолити координацію відновлених цілеспрямованих та спільних дипломатичних зусиль та пропонуємо провести обговорення на майбутній Раді із закордонних справ майбутній Раді із закордонних справ", - йдеться у тексті листа.

Відзначається також, що процес "має враховувати особливі проблеми країн у цих регіонах".

 

Теги: #європа #мирний_план #брикс

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