Інтерфакс-Україна
Політика
21:32 19.05.2025

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

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Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Бундесканцлер Німеччині Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни.

"Європа і Америка тут дуже єдині: Ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з Президентом США після його переговорів з Путіним", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональдом Трампом провів у понеділок двогодинну розмову з Володимиром Путіним, після якої проінформував лідерів Коаліції охочих о досягенні домовленості о "негайному" початку переговорів між РФ та Україною.

 

Теги: #мерц #украина #позиция

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