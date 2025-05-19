Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Бундесканцлер Німеччині Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни.

"Європа і Америка тут дуже єдині: Ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з Президентом США після його переговорів з Путіним", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональдом Трампом провів у понеділок двогодинну розмову з Володимиром Путіним, після якої проінформував лідерів Коаліції охочих о досягенні домовленості о "негайному" початку переговорів між РФ та Україною.