ЄС та Велика Британія заявляють про непохитну відданість підтримки Україні – спільна заява за результатами саміту

Європейський союз та Велика Британія заявили про непохитну відданість наданню постійної підтримки Україні та її народу стільки, скільки знадобиться і такої інтенсивності, як це буде необхідно.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій у понеділок в Лондоні за результатами першого формального саміту ЄС-Велика Британія, який відбувся після виходу Лондона з ЄС.

"Ми знову заявили про наше рішуче засудження війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і ми підтвердили нашу тверду та незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми також підтвердили нашу непохитну відданість наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу стільки, скільки це знадобиться, і такої інтенсивності, як це необхідно", - йдеться в документі.

Лондон та Брюссель також констатували, що приєднуються до України та її міжнародних партнерів, включаючи Сполучені Штати, у заклику до "повного, безумовного припинення вогню та змістовних переговорів для досягнення справжнього миру, спрямованого на припинення російської війни агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру". "Як і в минулому, зараз Росія повинна продемонструвати свою готовність досягти миру", - сказано в заяві.

Крім того, сторони визнали важливість співпраці Великої Британії та ЄС як "життєво важливих партнерів у продовженні підтримки України, протидії російській агресії та тісній співпраці для забезпечення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, який гарантує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Ми залишаємося готовими продовжувати чинити тиск на Росію, зокрема шляхом подальших санкцій та вжиття заходів для запобігання їх обходу, секторальних заходів та обмежень цін на нафту, а також шляхом забезпечення того, щоб російські суверенні активи залишалися знерухомленими, доки Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною", - заявили ЄС та Велика Британія.

Сторони також запевнили, що прагнуть забезпечити повну відповідальність за воєнні та інші серйозні злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії, зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. "Ми також залишаємося відданими підтримці відновлення, реконструкції та відбудови України. Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року, буде особливо актуальною в цьому контексті", - сказано в заяві.