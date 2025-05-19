Інтерфакс-Україна
Політика
13:31 19.05.2025

Рух "Чесно": найбільше благодійних чи громадських організацій під власним іменем у нардепів фракції "Слуга народу"

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Рух "Чесно": найбільше благодійних чи громадських організацій під власним іменем у нардепів фракції "Слуга народу"

Участь у благодійних чи громадських організаціях під власним іменем задекларували 28 народних депутатів, 22 з них — мажоритарники, найбільше "іменних" фондів у представників "Слуги Народу" – їх 12, повідомила пресслужба Руху "Чесно" за результатами власного дослідження.

"28 народних депутатів задекларували участь у благодійних чи громадських організаціях, 22 з них — мажоритарники. Найбільше таких "іменних" фондів у представників "Слуги Народу", де власні фонди мають 12 нардепів", - йдеться у повідомленні Руху "Чесно", що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що лідером за кількістю іменних організацій став нардеп Олександр Фельдман, колишній представник ОПЗЖ, який задекларував участь одразу в дев’ятьох громадських та благодійних організаціях, 3 з них — іменні. Його фонди активно ведуть соцмережі, де регулярно звітують про роздачу допомоги з логотипом Фельдмана.

Як зазначається, роздача брендованої гуманітарки є поширеною практикою для більшості іменних благодійників. Так, БО нардепа з групи "Довіра" Бориса Приходька у соцмережах зазначила про великодню роздачу понад семи тисяч освячених пасок у Чернігівській області. На фото у соцмережах: літні люди з брендованими іменем нардепа подарунками.

"Аналогічно діє і Сергій Шахов, скандальний мажоритарник із групи "Довіра", якого з 2023 року розшукує НАБУ. Попри втечу до Дубаю, його фонд продовжує публікувати фото з гуманітарною допомогою, нібито особисто переданою нардепом. Пакунки містять напис російською мовою "Команда Шахова. С людьми и для людей", - зазначається у повідомленні.

Рух "Чесно" наводить ще один приклад. Самовисуванець зі Львівської області Андрій Лопушанський щотижня організовує поїздки для школярів у СПА-комплекс "Женева" в Трускавці, а вчителі публічно дякують йому за "гранти та відзнаки". Так одна з викладачок гімназії у Добромилі написала: "Да не збідніє рука дарувальника", і подякувала нардепу за "внесок у розвиток творчих талантів школи".

"Попри активну діяльність, більшість таких організацій не публікують детальної фінансової звітності, адже на відміну від партій, цього не зобов’язує закон. Це створює сірі зони, в яких фактичне "гречкосійство" маскується під доброчинність — без прозорості щодо джерел фінансування та обсягів витрат", - зазначає Рух "Чесно".

Як повідомляється на сайті Руху "Чесно", загалом понад 200 народних депутатів IX скликання Верховної Ради задекларували свою участь у 460-ти благодійних, громадських та професійних організаціях. Серед них — фонди з іменами самих нардепів, адвокатські спілки, спортивні клуби та навіть організація по боротьбі з корупцією, створена нардепом Антоном Яценком, що є фігурантом корупційних розслідувань.

Серед нардепів, які задекларували участь в організаціях, переважають ті, хто був обраний до Верховної Ради за партійними списками — таких 110, тоді як мажоритарників дещо менше — 99. Найбільшу кількість організацій задекларували представники фракції "Слуга Народу" — 113. Серед інших фракцій лідирує "Європейська Солідарність" із 18 депутатами та "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" — з 14.

Теги: #благодійність #рух_чесно #слуга_народу

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