Інтерфакс-Україна
Політика
20:02 18.05.2025

Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог

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Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог

Державний секретар Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що США представили "сильний мирний план", перший пункт якого наголошує на всеосяжному припиненню вогню та зупиненню вбивств, заявив спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог.

"У Стамбулі секретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що ми представили "жорсткий мирний план". За підсумками лондонських зустрічей ми (США) виступили з всеосяжним планом із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт - всеосяжне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз", - написав він в соцмережі Х в неділю ввечері.

Як повідомлялося, у результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни та підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі.

 

 

Теги: #келлог #сша #мирний_план

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