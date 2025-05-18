Другий тур президентських виборів триває в Румунії

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Голосування на президентських виборах розпочалося в Румунії о 7:00 в неділю, у другому турі беруть участь представник правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон та чинний мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан, які набрали найбільше голосів під час першого туру 4 травня.

Як повідомляє RFI, обидва кандидати вже проголосували на виборах. Також проголосували тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Каталін Предою та тимчасово виконуючий обов'язки президента Іліє Боложан.

"Ми голосували за те, щоб наше майбутнє вирішували лише румуни, за румунів та за Румунію", — сказав Сіміон представникам преси перед виборчою дільницею.

"Ми вирішуємо, якою країною ми хочемо бути: Країною надії, діалогу та розбудови. Країною об'єднаною, а не розділеною. Країною, яка простягає руку допомоги, а не показує пальцем. Настав час обрати чіткий напрямок: проєвропейський, демократичний, сучасний", – написав Дан у Facebook.

Як пише Reuters, попри те, що 38-річний Сіміон набрав у першому турі 41% голосів, а 55-річний Дан лише 21%, електоральні опитування показують, що у них майже однакові шанси на перемогу, або демонструють незначну перевагу Сіміона.

Під час першого туру, в якому брали участь 11 кандидатів, в Україні були відкриті три виборчі дільниці, на яких проголосувало 210 громадян Румунії. 76 з них віддали голоси за Сіміона, 75 за Дана.