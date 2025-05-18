Інтерфакс-Україна
Політика
10:21 18.05.2025

Другий тур президентських виборів триває в Румунії

1 хв читати
Другий тур президентських виборів триває в Румунії
Фото: https://unsplash.com/

Голосування на президентських виборах розпочалося в Румунії о 7:00 в неділю, у другому турі беруть участь представник правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон та чинний мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан, які набрали найбільше голосів під час першого туру 4 травня.

Як повідомляє RFI, обидва кандидати вже проголосували на виборах. Також проголосували тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Каталін Предою та тимчасово виконуючий обов'язки президента Іліє Боложан.

"Ми голосували за те, щоб наше майбутнє вирішували лише румуни, за румунів та за Румунію", — сказав Сіміон представникам преси перед виборчою дільницею.

"Ми вирішуємо, якою країною ми хочемо бути: Країною надії, діалогу та розбудови. Країною об'єднаною, а не розділеною. Країною, яка простягає руку допомоги, а не показує пальцем. Настав час обрати чіткий напрямок: проєвропейський, демократичний, сучасний", – написав Дан у Facebook.

Як пише Reuters, попри те, що 38-річний Сіміон набрав у першому турі 41% голосів, а 55-річний Дан лише 21%, електоральні опитування показують, що у них майже однакові шанси на перемогу, або демонструють незначну перевагу Сіміона.

Під час першого туру, в якому брали участь 11 кандидатів, в Україні були відкриті три виборчі дільниці, на яких проголосувало 210 громадян Румунії. 76 з них віддали голоси за Сіміона, 75 за Дана.

Теги: #румунія #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 18.05.2025
У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

10:35 14.05.2025
КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

14:56 13.05.2025
Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

22:58 08.05.2025
Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

13:15 08.05.2025
Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

22:17 07.05.2025
Конклав не зміг обрати нового Папу

Конклав не зміг обрати нового Папу

10:41 06.05.2025
Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

20:01 05.05.2025
Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

13:06 05.05.2025
Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

09:26 05.05.2025
Джордже Сіміон і Нікушор Дан вийшли в другий тур виборів президента Румунії

Джордже Сіміон і Нікушор Дан вийшли в другий тур виборів президента Румунії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

ОСТАННЄ

Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Посилені санкції ЄС за відмову Путіна до переговорів буде включати, серед іншого, бан на відновлення "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" - фон дер Ляєн

Мерц в парламенті пообіцяв продовжити військову підтримку України і зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі – ЗМІ

В Туреччині не чекають на Трампа в четвер, але не виключають, що він приїде, якщо те ж зробить Путін – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА