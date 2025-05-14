США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти надання запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у саміті НАТО в Гаазі 24 червня, ймовірно, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє у середу ANSA з посиланнями на дипломатичні джерела.

Як повідомляє агентство, на даний момент, фактично, запрошення на зустріч були надіслані лише чотирьом азіатським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

Згідно з наданою інформацією, у календарі запланована вечеря, яку Нідерландськи монархи запропонували лідерам увечері 24 червня – на якій, як очікується, будуть присутні азійські партнери.

Засідання, присвячене збільшенню військових витрат і остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів, відбудеться в середу, 25 червня. Наразі – але це навряд чи зміниться – не планується проведення Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, як це було в минулому. Одна з гіпотез, принаймні для того, щоб не виключати Київ, полягає в тому, щоб організувати її на рівні міністрів закордонних справ і оборони, які в будь-якому випадку будуть присутні на саміті.