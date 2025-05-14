Інтерфакс-Україна
Політика
10:35 14.05.2025

КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

2 хв читати
КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

Якщо Україна матиме тимчасове перемир’я з гарантіями безпеки, то 71% українців висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

"Переважна більшість українців – 71% – не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у середу.

КМІС вказує, що порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

КМІС зазначає, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою до президента Зеленського.

"Так, більше половини тих, хто не довіряє Президенту, підтримують проведення виборів – 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки. Серед же тих, хто довіряє Президенту, 82% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 15%)", - наголосили у КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 2-12 травня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру В. Зеленському та про ставлення до проведення виборів. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #перемиря #опитування #вибори #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 14.05.2025
КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

02:01 14.05.2025
Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

13:12 12.05.2025
Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

08:52 11.05.2025
Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

22:21 10.05.2025
ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

16:37 10.05.2025
Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

15:55 10.05.2025
Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

22:09 09.05.2025
За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

ОСТАННЄ

Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Трамп іще не визначився з відвідуванням Туреччини у зв'язку з переговорами України та РФ - ЗМІ

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

Намагання Трампа примусити РФ та Україну до переговорів шляхом ультиматуму не дадуть результату - Климпуш-Цинцадзе

ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА