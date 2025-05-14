КМІС: 71% українців негативно ставиться до проведення виборів під час тимчасового перемир’я з гарантіями

Якщо Україна матиме тимчасове перемир’я з гарантіями безпеки, то 71% українців висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

"Переважна більшість українців – 71% – не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у середу.

КМІС вказує, що порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

КМІС зазначає, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою до президента Зеленського.

"Так, більше половини тих, хто не довіряє Президенту, підтримують проведення виборів – 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки. Серед же тих, хто довіряє Президенту, 82% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 15%)", - наголосили у КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 2-12 травня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру В. Зеленському та про ставлення до проведення виборів. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.