Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив клопотання народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження проти нього санкцій, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Наступне засідання суду відбудеться 19 червня. Суд задовольнив клопотання сторони позивача і зобовʼязав представників Офісу президента та Уряду надати всі необхідні документи щодо підстав запровадження санкцій, процедури ухвалення цього рішення та держчиновників, які були безпосередньо залучені до цього процесу", - йдеться в повідомленні.

Сам Порошенко відзначив, що з накладанням на нього санкцій вперше в правовій історії України був запроваджений прецедент, коли влада намагається захистити позицію, що вона може запроваджувати санкції проти будь-кого. "Громадянин України, який має українське громадянство, який проживає на підконтрольній території, може бути розчерком пера позбавлений всього – права брати участь в виборах, права обирати, право мати рахунки, права користуватися своїм майном, бути дискредитованим відповідно до доручень Офісу президента Міністерству закордонних справ розіслати указ про санкції всьому світові", – сказав він після засідання суду.

На думку депутата, влада намагається затягувати судовий процес, "затягнути це в літо, а далі можна буде подивитися, як буде розгортатися ситуація".

"Ми маємо неспростовні докази фальсифікації указу про санкції – і на етапі підготовки проєкту указу, а далі наступна хвиля фальсифікацій відбулася вже після підписання і видачі указу. Бо вони міняли версії 4 рази, що є абсолютно незаконно. Якщо ви помилилися – скасуйте, скличте нове засідання РНБО і прийміть нове рішення", – сказав Порошенко.

Політик також повідомив, що на засіданні суду були представники 11 дипломатичних місій, а також представники іноземних ЗМІ.

Як пише "Суспільне", на засідання прибули представники Офісу президента, Кабінету міністрів України і не прибули представники Ради безпеки на оборони України (РНБО) та міністра економіки.

Адвокатка бізнесмена Ігоря Коломойського заявила про бажання вступити в справу на стороні позивача, в статусі третьої особи і представляти свого підзахисного. Подала клопотання, спираючись на те, що за результатами цієї справи можуть бути порушені його конституційні права. Суд відмовив у задоволенні її клопотання.

Наступне засідання анонсоване на 14:00 19 червня.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді України. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують на тому, що санкції накладені незаконно, як на громадянина України, який перебуває в Україні, при тому, що "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

До того ж, зазначили представники, досі невідомі причини застосування санкцій, оскільки аноносовані дані про нібито "виведення мільярдів за кордон" так і не були оприлюднені. Більше того, Держфінмоніторинг, на який посилалися при накладенні санкцій, фактично відмовився підтверджувати такі факти, а керівник його юридичного департаменту заявив, що цей орган не мав права подавати нікому, зокрема уряду, будь-якої фінансової інформації.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України 28 квітня визнав ділову репутацію Порошенка, як власника 64,98292% акцій Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО. Порошенко назвав це рішення незаконним і заявив, що буде "фіксувати всі порушення законів на догоду політично мотивованим переслідуванням".