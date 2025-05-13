Інтерфакс-Україна
Політика
19:03 13.05.2025

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

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Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що США готові до введення нових санкцій проти Росії у випадку необхідності.

"Сполучені Штати дійсно підготували закон про санкції проти Росії 2025 року, і понад 70 сенаторів підписалися під ним, і це можуть бути значні санкції. Ми говоримо в першу чергу про їх центральний банк або санкції проти того, що ми називаємо темним флотом або тіньовим флотом, ви знаєте, і 70% цього надходить з Балтики. Ви можете почати переслідувати тіньовий флот і атакувати їх, ви знаєте економіку цього, і ми попередили президента Путіна про це: дивіться, це стає дуже серйозним, ці санкції дуже серйозні, вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше, європейці діють так само," - розповів Келлог в ефірі телеканалу Fox.

Він додав, що все "починає рухатися синхронно".

"Я думаю, що ми рухаємося туди, де ми раніше не були (…) і чим ближче ми будемо, тим легше буде покласти край цій війні. Ця війна має закінчитися, вона повинна закінчитися зараз", - наголосив Келлог.

Теги: #санкції #рф

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