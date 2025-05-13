18:10 13.05.2025
Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася
Фото: МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою щодо мирних зусиль та активних дипломатичних контактів цього тижня.
"Закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів", - написав Сибіга у соцмережі Х.
Він підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського зустрітися з Владіміром Путіним у Туреччині та "закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася".