Інтерфакс-Україна
Політика
18:10 13.05.2025

Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

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Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою щодо мирних зусиль та активних дипломатичних контактів цього тижня.

"Закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського зустрітися з Владіміром Путіним у Туреччині та "закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася".

Теги: #сибіга #бразилія

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