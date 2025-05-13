ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

Європейський Союз обговорює способи запобігти тому, щоб Угорщина не змогла зірвати початок переговорів про вступ до ЄС з Україною, повідомляє у вівторок Bloomberg з посиланнями на обізнані джерела.

"Держави-члени ЄС не можуть більше терпіти навмисного зловживання правом вето", - заявив у понеділок в інтерв'ю Euronews прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін. "Ми бачили, як це відбувається в Україні. Існує низка інструментів, які ми можемо використовувати, і ми не повинні боятися їх застосовувати".

Як повідомляє агентство, хоча одностайність необхідна для початку і завершення переговорів про вступ до ЄС, вона не є юридично обов'язковою для відкриття або закриття окремих розділів цього процесу, кажуть люди, знайомі з цим питанням, на умовах анонімності.

Минулого тижня під час обговорення за зачиненими дверима деякі країни-члени ЄС підштовхнули Європейську комісію, виконавчий орган блоку, до вивчення варіантів відкриття першого розділу переговорів, незважаючи на заперечення Будапешта щодо ставлення до угорської меншини в Західній Україні, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників агентства, депутати вважають, що Будапешт прагне торпедувати процес планом прем'єр-міністра Віктора Орбана провести "національні консультації" щодо членства України в ЄС – незважаючи на попередню згоду Угорщини на початок переговорів про вступ у 2023 році. Угорщина зняла своє вето лише в грудні 2024 року, коли Брюссель розблокував EUR10 млрд коштів ЄС, заблокованих через проблеми з корупцією та верховенством права.