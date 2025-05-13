Інтерфакс-Україна
Політика
10:25 13.05.2025

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

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Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-зустріч із представниками Міністерства молоді та спорту та Української асоціації футболу, під час якої скоординували дії для недопущення збірної Росії до участі в чемпіонаті світу з футболу наступного року.

"Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни. Тому було б великою помилкою говорити про те, що треба йти Росії назустріч і допускати до футбольних чемпіонатів", – сказав Єрмак, якого цитує пресслужба Офісу президента на сайті у вівторок.

Єрмак нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив участь Росії у змаганнях з командних видів спорту через війну, і Міжнародна федерація футболу (FIFA) має продемонструвати солідарність із глобальною спортивною спільнотою, щоб не допустити представників країни-агресорки до великого спорту.

"Футбол не може стати майданчиком для пропаганди агресорів. Спортивні організації агресора – інструмент режиму. Російський спорт повністю підконтрольний державній машині та є інструментом впливу", – зазначив керівник Офісу президента.

Теги: #єрмак #переговори #припинення_вогню

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