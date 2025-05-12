Інтерфакс-Україна
Політика
15:13 12.05.2025

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

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Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що проведе ще одні переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та його "європейськими колегами" у понеділок, оскільки американська та європейська пропозиція Росії щодо безумовного 30-денного припинення вогню діє до вечора понеділка, повідомляє французька газета Le Figaro в понеділок.

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", – сказав він журналістам у понеділок.

"Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій", – додав Макрон.

Як повідомлялося, речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус опівдні в Берліні повідомив, що підготовка до нових санкцій проти РФ буде розпочата невідкладно, якщо до кінця поточної доби та не запровадить режим припинення вогню. "Годинник цокає, у нас залишилося дванадцять годин до кінця цього дня", - сказав він.

Теги: #макрон #припинення_вогню #зеленський

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