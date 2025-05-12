Країни Європи опівночі почнуть підготовку нових санкцій, якщо РФ не піде на 30-денне перемир'я до кінця дня – речник уряду Німеччини

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус опівдні в Берліні повідомив, що підготовка до нових санкцій проти РФ буде розпочата невідкладно, якщо до кінця поточеної доби та не запровадить режим припинення вогню, повідомляє Bild.

На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ, коли цей день закінчиться, Корнеліус відповів: "Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів".

"Годинник цокає, у нас залишилося дванадцять годин до кінця цього дня", - додав він.

Речник німецького уряду розповів, що паралельно у Брюсселі готується 17-й пакет санкцій проти РФ, і відзначив ця підготовка йде одночасно з підготовкою переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Коренеліус відзначив, що стамбульські переговори, на яких незрозуміло, чи буде присутній Володимир Путін, не змінюють ультиматуму щодо припинення вогню та санкцій.

"Президент України в будь-якому разі може вільно шукати діалогу… Я думаю, що він демонструє свою готовність не ухилятися від переговорів… У цій дуже динамічній ситуації ми бачимо, що інша сторона переговорів, очевидно, ще не вирішила, як вона бачить четвер для себе, або не знає, як вона хоче розпочати переговори", - сказав він.

Видання відзначає, що під час своєї поїздки до Києва у суботу канцлер Фрідріх Мерц разом з трьома іншими європейськими главами держав та урядів та президентом США Дональдом Трампом, з яким зв'язався по телефону, закликав до безумовного 30-денного припинення вогню з 12 травня. В іншому випадку, за словами Мерца, буде "масове посилення санкцій" проти РФ та "подальша масштабна допомога Україні".

Але потім Трамп втрутився і закликав Україну прийняти зустрічну пропозицію РФ: зустріч посадовців обох країн у Стамбулі, але без припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський на це заявив: "Я чекатиму на Путіна в Туреччині. Особисто".