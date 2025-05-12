Інтерфакс-Україна
Події
14:53 12.05.2025

Країни Європи опівночі почнуть підготовку нових санкцій, якщо РФ не піде на 30-денне перемир'я до кінця дня – речник уряду Німеччини

2 хв читати
Країни Європи опівночі почнуть підготовку нових санкцій, якщо РФ не піде на 30-денне перемир'я до кінця дня – речник уряду Німеччини

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус опівдні в Берліні повідомив, що підготовка до нових санкцій проти РФ буде розпочата невідкладно, якщо до кінця поточеної доби та не запровадить режим припинення вогню, повідомляє Bild.

На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ, коли цей день закінчиться, Корнеліус відповів: "Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів".

"Годинник цокає, у нас залишилося дванадцять годин до кінця цього дня", - додав він.

Речник німецького уряду розповів, що паралельно у Брюсселі готується 17-й пакет санкцій проти РФ, і відзначив ця підготовка йде одночасно з підготовкою переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Коренеліус відзначив, що стамбульські переговори, на яких незрозуміло, чи буде присутній Володимир Путін, не змінюють ультиматуму щодо припинення вогню та санкцій.

"Президент України в будь-якому разі може вільно шукати діалогу… Я думаю, що він демонструє свою готовність не ухилятися від переговорів… У цій дуже динамічній ситуації ми бачимо, що інша сторона переговорів, очевидно, ще не вирішила, як вона бачить четвер для себе, або не знає, як вона хоче розпочати переговори", - сказав він.

Видання відзначає, що під час своєї поїздки до Києва у суботу канцлер Фрідріх Мерц разом з трьома іншими європейськими главами держав та урядів та президентом США Дональдом Трампом, з яким зв'язався по телефону, закликав до безумовного 30-денного припинення вогню з 12 травня. В іншому випадку, за словами Мерца, буде "масове посилення санкцій" проти РФ та "подальша масштабна допомога Україні".

Але потім Трамп втрутився і закликав Україну прийняти зустрічну пропозицію РФ: зустріч посадовців обох країн у Стамбулі, але без припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський на це заявив: "Я чекатиму на Путіна в Туреччині. Особисто".

Теги: #припинення_вогню #європа #санкції_проти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 12.05.2025
Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

15:01 12.05.2025
Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

14:47 12.05.2025
Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

12:16 12.05.2025
Німеччина очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру - глава МЗС

Німеччина очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру - глава МЗС

21:33 11.05.2025
Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

20:29 11.05.2025
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

20:17 11.05.2025
Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

16:28 11.05.2025
Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

15:15 11.05.2025
Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

15:11 11.05.2025
Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку і експоліцейському Писаренку на нічний домашній арешт - Суспільне

Посла РФ викликали до МЗС Польщі у зв'язку із ситуацією з консульством у Кракові

БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

У Польщі висунули звинувачення двом українцям у співучасті підпалу ТЦ у Варшаві, замовленого спецслужбами РФ

У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА