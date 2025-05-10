Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Новий федеральний уряд Німеччини хоче значно скоротити комунікацію щодо постачання систем озброєнь, повідомляє Der Spiegel.

"У майбутньому німецький уряд значно скоротить комунікацію щодо постачання систем озброєнь", - цитує видання представників урядових кіл.

Після трьох років максимальної прозорості новий німецький уряд, вочевидь, знову триматиме постачання німецького озброєння в Україну в значній мірі в таємниці. Головна мета – це "позбавити агресора військових переваг у війні в Україні". Частина "тактики ведення війни" – зменшити публічні дебати щодо поставок зброї.

Таким чином, уряд канцлера Фрідріха Мерца повертається до практики, яка існувала одразу після початку війни за коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца.

У червні 2022 року під тиском громадськості уряд Німеччини вирішив опублікувати детальний перелік усіх поставок зброї в Інтернеті. До сьогодні на сайті bundesregierung.de перераховано все поставлене озброєння із зазначенням кількості одиниць. Там зазначено, наприклад, що Німеччина поставила 25 самохідних гаубиць, 121 танк Leopard, 1050 озброєних дронів і 478 000 артилерійських боєприпасів.