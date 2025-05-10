Інтерфакс-Україна
Політика
18:46 10.05.2025

Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

1 хв читати
Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Новий федеральний уряд Німеччини хоче значно скоротити комунікацію щодо постачання систем озброєнь, повідомляє Der Spiegel.

"У майбутньому німецький уряд значно скоротить комунікацію щодо постачання систем озброєнь", - цитує видання представників урядових кіл.

Після трьох років максимальної прозорості новий німецький уряд, вочевидь, знову триматиме постачання німецького озброєння в Україну в значній мірі в таємниці. Головна мета – це "позбавити агресора військових переваг у війні в Україні". Частина "тактики ведення війни" – зменшити публічні дебати щодо поставок зброї.

Таким чином, уряд канцлера Фрідріха Мерца повертається до практики, яка існувала одразу після початку війни за коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца.

У червні 2022 року під тиском громадськості уряд Німеччини вирішив опублікувати детальний перелік усіх поставок зброї в Інтернеті. До сьогодні на сайті bundesregierung.de перераховано все поставлене озброєння із зазначенням кількості одиниць. Там зазначено, наприклад, що Німеччина поставила 25 самохідних гаубиць, 121 танк Leopard, 1050 озброєних дронів і 478 000 артилерійських боєприпасів.

Теги: #німеччина #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 09.05.2025
Умєров обговорив на зустрічі із делегацією Міноборони ФРН посилення системи ППО та перспективи співробітництва у сфері ОПК

Умєров обговорив на зустрічі із делегацією Міноборони ФРН посилення системи ППО та перспективи співробітництва у сфері ОПК

20:13 09.05.2025
Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

22:49 08.05.2025
Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

21:10 07.05.2025
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

21:19 06.05.2025
Новий уряд сформовано у Німеччині, до нього увійшли 7 членів СДПН, 6 ХДС та 3 ХСС, усі склали присягу

Новий уряд сформовано у Німеччині, до нього увійшли 7 членів СДПН, 6 ХДС та 3 ХСС, усі склали присягу

20:28 06.05.2025
Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

19:47 06.05.2025
У МЗС відкрили виставку новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва

У МЗС відкрили виставку новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва

19:06 06.05.2025
Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

17:30 06.05.2025
Фрідріха Мерца обрано федеральним канцлером Німеччини – ЗМІ

Фрідріха Мерца обрано федеральним канцлером Німеччини – ЗМІ

11:46 06.05.2025
Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

ВАЖЛИВЕ

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

Мирна угода повинна гарантувати безпеку суверенітету України, історія спостерігає за нами – Макрон

Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

РФ веде потужну інформаційну війну проти всієї Європи - депутат Європарламенту Брейза

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА