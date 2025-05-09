Інтерфакс-Україна
Політика
16:40 09.05.2025

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

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Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро
Фото: Getty Images

Франція збирається здійснювати обслуговування гармат Caesar, які були надані Україні, за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро.

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених російських активів Франція зможе, через свою компанію KNDS, забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція надала Україні для протистояння ударам Росії", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові.

Теги: #франція #caesar #барро

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