Інтерфакс-Україна
Політика
16:01 09.05.2025

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

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Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив продуктивність співпраці з США останнім часом у напрямку припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню – надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - сказав Зеленський у відеозверненні до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у четвер, текст якого був оприлюднений на сайті голови держави у п'ятницю.

Він повідомив, що у середу говорив з президентом США Дональдом Трампом. "Ми всі на зв’язку, наші команди працюють разом – і так і має бути. Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться", - сказав президент України.

"США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша. Дякую за вашу підтримку в цьому, і продовжуймо тісну координацію зі Сполученими Штатами", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками вечері лідерів країн-членів JEF та телефонних розмов з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом повідомив, що робота над 30-денним припиненням вогню в Україні просувається. "Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - написав Стубб в соцмережі Х.

Теги: #jef #припинення_вогню #зеленський #сша

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