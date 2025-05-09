Інтерфакс-Україна
Політика
14:39 09.05.2025

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

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Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

Альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм допомагає Російській Федерації вчиняти злочин агресії проти України, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Перед нами альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм, які так чи інакше допомагають агресору вчиняти злочин агресії проти України. Тому для нас важливо, щоб вільний світ, світ демократичних країн на чолі зі США, всіляко підтримував Україну і не дав коаліції авторитарних держав знищити нас", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, коментуючи заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна про необхідність усунення корінних причин війни в Україні.

Він підкреслив, що КНР як стратегічний партнер держави-агресора підтримує Росію не тільки економічно, фінансуючи, по суті, її воєнну машину, але й поширюючи російську пропаганду.

"Треба чітко розуміти, що росія та Китай координують свої дії та разом намагаються зруйнувати існуючий світовий порядок, який базується на правилах, а не на праві сильного", - зазначив Мережко.

Як повідомлялось, Сі Цзіньпін на зустрічі з Володимиром Путіним в Москві у четвер повторив неодноразові заяви Путіна, що для досягнення миру потрібно усунути "корінні причини" війни.

Теги: #злочини_рф #китай #мережко

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