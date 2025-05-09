Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним про війну в Україні: Корінні причини слід усунути, а занепокоєння щодо безпеки всіх країн - сприймати серйозно

Голова КНР Сі Цзіньпін заявляє, що Китай виступає за усунення корінних причин війни в Україні та сподівається на досягнення справедливої та міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ КНР у п'ятницю.

"Китай дотримується спільної, всеохоплюючої, спільної та сталої концепції глобальної безпеки, і вважає, що законні занепокоєння щодо безпеки всіх країн слід сприймати серйозно, а корінні причини кризи слід усунути. Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру, і сподівається на досягнення справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу", - сказав Сі на зустрічі з Володимиром Путіним в Москві у четвер.

При цьому він заявив, що доки РФ зберігатиме дотримуватиметься стратегічної співпраці з КНР, "жодна сила не зможе зупинити розвиток та відродження обох країн, зупинити прагнення народів до багатовікової дружби між Китаєм і Росією або зупинити тенденцію часу до багатополярного світу та економічної глобалізації". Голова КНР відзначив, що хотів би підтримувати тісний контакт з Путіним "та робити позитивний внесок у просування глобального управління".

Натомість Путін заявив Сі, що РФ начебто "готова розпочати мирні переговори без попередніх умов і сподівається на досягнення справедливої та міцної мирної угоди", повідомляє МЗС КНР.