Інтерфакс-Україна
Політика
14:22 09.05.2025

США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

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Сполучені Штати почали менше довіряти росіянам після зустрічей президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Римі, вважає міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

"Знаєте, це може прозвучати дивно, але я думаю, що після зустрічі в Римі, можливо, першого посмертного дива Папи Франциска, Штати менше довіряють росіянам, і я думаю, що це важливий крок. Також президент Трамп, як я думаю, зрозумів, що російське "parole, parole" (слова, слова – ІФ-У)— це не те, що відбувається на місцях, і це важливий крок, тому що три роки цього не було, знаєте, і були всі ці питання і так далі, а тепер є ніби якісь фінальні кроки", - сказав він під час спілкування з журналістами у Львові.

Як повідомлялося, 26 квітня перед похороном Папи Римського в Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Теги: #сша #беттель #рф

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