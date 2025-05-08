КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відзначає наявність у китайської сторони можливостей змусити Володимира Путіна почати перемовини щодо припинення війни.

"Звичайно, ми бажаємо Сполученим Штатам успіху в посередницьких зусиллях. Але якщо цей шлях зазнає невдачі, є інші кандидати. Є Туреччина, яка зберігає канали зв'язку. А ще є, перш за все, Китайська Народна Республіка, яка має унікальні засоби, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і пом'якшити його вимоги", - сказав Сікорський на спільній з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас прес-конференції в Варшаві у четвер.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на брифінгу в Овальному офісі в четвер на запитання журналіста, чи можливе залучення КНР до того, аби "скоротити розрив між Україною та Росією", відповів: "Я думаю, так. Я думаю, що це природне питання".