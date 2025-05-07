Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

Фракція "Європейська солідарність" продовжує обговорення угоди про створення інвестиційного фонду Україна-США, повідомляється на сайті політичної сили.

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат України Петро Порошенко та представники фракції провели зустріч із дипломатами, Надзвичайними і Повноважними Послами, які працювали у США, а також з експертами-міжнародниками та журналістами.

Однією з ключових тем обговорення стало питання прозорості процесу ухвалення стратегічно важливих документів для України та необхідність широкої комунікації з громадськістю. "Європейська Солідарність" наголошує, що саме завдяки її депутатам перше публічне обговорення Угоди відбулося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, залучивши понад 50 парламентарів та представників ЗМІ.

Учасники дискусії відзначили важливість збереження стратегічного партнерства із США, військової допомоги Вашингтону та співпраці з союзниками. Водночас вони порушили низку важливих питань: відсутність у тексті Угоди гарантій безпеки для України та можливі ризики для європейської інтеграції.

Було висловлено застереження щодо поспішності ратифікації документа, а також відсутності його тексту у Верховній Раді та висновку Конституційного Суду України. Опозиційні фракції наполягають на тому, щоб преамбула угоди чітко зафіксувала ці моменти, а її дія поширювалася на всю територію України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Європейська Солідарність" акцентує увагу на необхідності додаткових зустрічей з урядовими представниками до моменту парламентського голосування, щоб забезпечити максимальну відкритість та зважений підхід до ухвалення рішення.