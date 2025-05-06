Інтерфакс-Україна
Політика
11:46 06.05.2025

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

1 хв читати
Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) Фрідріх Мерц зазнав поразки у першому турі голосування, отримавши 310 голосів замість необхідних 316, повторне голосування відбудеться протягом 14 днів, повідомляє у вівторок tagesschau.de.

"Лідер ХДС Фрідріх Мерц програв перший тур голосування на виборах канцлера Бундестагу. У таємному голосуванні він отримав 310 голосів "за", що на шість менше, ніж необхідна більшість у 316 голосів. Коаліційні партії ХДС/ХСС та СДПН разом мають 328 місць у парламенті", - ідеться у повідомленні.

Як пише видання, це "безпрецедентна подія" в історії Федеративної Республіки Німеччина. Ніколи раніше призначений канцлер не був обраний Бундестагом після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

Зазначається, що Конституція ФРН регулює такий випадок. Стаття 63, яка містить правила обрання канцлера, говорить: "Якщо кандидат не буде обраний, Бундестаг може обрати федерального канцлера більш ніж половиною голосів своїх членів протягом 14 днів після голосування".

Друге голосування може бути організоване протягом двох тижнів - можливо, з іншим кандидатом. Якщо канцлер все ще не отримає більшості голосів, може бути проведено третє голосування більшістю голосів присутніх депутатів.

 

Теги: #німеччина #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:46 06.05.2025
Шольц – Зеленському: Україна може розраховувати на Німеччину

Шольц – Зеленському: Україна може розраховувати на Німеччину

01:51 03.05.2025
Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

23:44 02.05.2025
Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

16:51 29.04.2025
Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України

Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України

18:29 28.04.2025
Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

15:15 28.04.2025
Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

17:19 17.04.2025
Німеччина передала Україні партію військової допомоги, в тому числі нові САУ та ракети для ППО

Німеччина передала Україні партію військової допомоги, в тому числі нові САУ та ракети для ППО

19:42 15.04.2025
Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

02:04 15.04.2025
Мерц готується їхати в Україну - ЗМІ

Мерц готується їхати в Україну - ЗМІ

09:35 14.04.2025
Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні

Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів

ОСТАННЄ

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини до справи припинення війни між Росією і Україною

"Слуга народу" підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

"Єропейська солідарність" наполягає на зустрічі з міністрами - учасниками переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини - Геращенко

Джордже Сіміон і Нікушор Дан вийшли в другий тур виборів президента Румунії

Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА