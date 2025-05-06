Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) Фрідріх Мерц зазнав поразки у першому турі голосування, отримавши 310 голосів замість необхідних 316, повторне голосування відбудеться протягом 14 днів, повідомляє у вівторок tagesschau.de.

"Лідер ХДС Фрідріх Мерц програв перший тур голосування на виборах канцлера Бундестагу. У таємному голосуванні він отримав 310 голосів "за", що на шість менше, ніж необхідна більшість у 316 голосів. Коаліційні партії ХДС/ХСС та СДПН разом мають 328 місць у парламенті", - ідеться у повідомленні.

Як пише видання, це "безпрецедентна подія" в історії Федеративної Республіки Німеччина. Ніколи раніше призначений канцлер не був обраний Бундестагом після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

Зазначається, що Конституція ФРН регулює такий випадок. Стаття 63, яка містить правила обрання канцлера, говорить: "Якщо кандидат не буде обраний, Бундестаг може обрати федерального канцлера більш ніж половиною голосів своїх членів протягом 14 днів після голосування".

Друге голосування може бути організоване протягом двох тижнів - можливо, з іншим кандидатом. Якщо канцлер все ще не отримає більшості голосів, може бути проведено третє голосування більшістю голосів присутніх депутатів.