Інтерфакс-Україна
Політика
10:20 06.05.2025

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

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Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") розповів про процедуру ратифікації угоди про корисні копалини зі США та подальші кроки по введенні її в дію.

"Сьогодні на 14:00 засідання Комітету з питань міжнародної політики. Там схвалять Проект закону про ратифікацію", - написав він у телеграмі у вівторок.

Железняк зазначив, що "там хочуть, зробити пас опозиції і типу прописати в тексті рішення Комітету, що дві інші угоди парламент не знає і типу відповідальність не несе".

"Але це чисто політичний трюк….щоб деякі депутати проголосували", - додав він.

За його даними, далі у період 6-8 травня "будуть зустрічатися Свириденко, Качка, Соболев та Улютін з фракціями. Одразу сказали, що тексти не нададуть, тому що типу там NDA по розповсюдженню (англ. Non-disclosure agreement, NDA, угода про нерозголошення – ІФ-У).

Як очікується, 8 травня у другій половині дня це проголосують. "Одразу скажу, що інтриги тут немає, тому що: голоси є і так; на всяк випадок з деякими дружніми фракціями вже теж домовились; ніхто не збиває і не буде збивати голосування", - написав Железняк.

"На цьому все від Ради. Ну ще правда треба закони поміняти, зокрема бюджетний кодекс", - додав він.

Железняк також розписав наступні кроки щодо введення в дію угоди у повному її обсязі разом з "технічними" угодами.

"Далі ідуть ті дві Угоди, які ж ніхто не бачив. Вони міжінституційні:

1. Угода про обмежене партнерство( про створення Фонду):

Тут сторони: DFC (американська корпорація) та українська агенція державно-приватного партнерства (PPP Agency).

Угода визначає механізм створення, фінансування, структуру управління фондом.

Підписати її можуть одразу після ратифікації міжурядової угоди Радою.

2. Далі Угода про створення "Генерального партнера":

Створюється структура, яка буде по факту над Фондом — генеральний партнер (3 українські та 3 американські представники). І ось ця третя Угода визначає правила управління фондом, конфігурацію ухвалення рішень тощо".

Железняк наголосив що, "тут важливо, що скоріш за все Генеральним партнером (General Partner, GP) виступає компанія, зареєстрована у Делавері (США), яка офіційно приєднується до Фонду через підписання цієї партнерської угоди. Ця компанія діє від імені всього Фонду і є відповідальною за його управління. По факту визначає всі інвестиційні рішення, включаючи: відбір проєктів, розподіл доходів, структуру фінансування. Також створює та керує Інвестиційним комітетом (Investment Committee), який затверджує інвестиції".

З боку США, як зазначив Железняк, жодна з цих Угод не має бути ратифікована Конгресом, "тому тут від них всі політичні рішення є".

Як повідомлялося, Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Її підписали перша віцепрем’єрка – міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент, в ній йшлося про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду до 8 травня. Наразі не підписані і не опубліковані "технічні" угоди.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/12461

Теги: #железняк #рада #корисні_копалини

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