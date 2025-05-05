Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та F-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та F-39 на своїй території, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Що стосується співробітництва у військовій області, ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами, з Коаліцією охочих будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 та F-39. Це навчання буде проходити тут, на базах в Чеській республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну успішно", - сказав Фіала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі в понеділок.

За словами голови чеського уряду, продовжується також чеська артилерійська ініціатива. "Нам вдається забезпечувати поставки так, як ми це запланували, і надалі будемо це продовжувати робити", - відзначив прем'єр.

Він відзначив, що з початку року Чехія поставила Україні півмільйона боєприпасів. "Я сподіваюсь, що ми і надалі постачатимемо снаряди великого калібру", - сказав Фіала.