Інтерфакс-Україна
Політика
20:38 03.05.2025

Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

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Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського з критикою угорського блокування членства України в Європейському Союзі, заявив, що українська сторона "має змиритись".

"Президент України має змиритися з думкою, що кожен угорець має право висловитися у питанні прискореного вступу України до ЄС! Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон", - написав Сіярто в Facebook в суботу.

Як повідомлялося, Зеленський розкритикував позицію уряду Угорщини щодо вступу України в ЄС, підкресливши, що більшість угорського населення підтримує українське членство.

"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан – ІФ-У) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Вреші решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати", - сказав Зеленський.

 

Теги: #угорщина #вступ #блокування #єс

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