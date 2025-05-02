Інтерфакс-Україна
Політика
18:56 02.05.2025

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

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Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп запросив $1,01 трлн на оборону на 2026 фінансовий рік, йдеться в опублікованому в п'ятницю Білим домом бюджетному запиті.

"У тому, що стосується видатків на оборону, президент пропонує збільшити їх на 13% - до $1,01 трлн на 2026 фінансовий рік", - наголошується в документі.

У ньому йдеться, що збільшення оборонного бюджету дасть змогу, зокрема, "запобігати китайській агресії" в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, посилити ВПК США, наприклад, наростити можливості судноверфей.

Передбачається, що кошти підуть на розробку системи протиракетної оборони "Золотий купол", літаків F-47. Планується "модернізувати ядерний арсенал", підвищити зарплати військовослужбовцям на 3,8%.

На внутрішню безпеку Трамп запитав $175 млрд. Ці кошти, на його думку, потрібні, щоб "гарантувати повну безпеку на кордонах". Серед іншого йдеться про витрати на депортацію нелегальних іммігрантів.

Водночас адміністрація США розраховує скоротити не пов'язані з обороною видатки на 22,6% - на $163 млрд.

Серед структур, які зіткнуться з масштабним скороченням фінансування, фігурує ФБР: адміністрація пропонує зменшити його бюджет на більш ніж $500 млн. Раніше Трамп неодноразово звинувачував ФБР у підтримці його політичних суперників з Демократичної партії.

У подальшому бюджетний запит розгляне Конгрес США.

 

 

 

Теги: #трамп #оборона

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