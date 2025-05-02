Інтерфакс-Україна
Політика
14:41 02.05.2025

Сибіга: Україна наполягає на посиленні тиску на РФ, її короткочасні перемир"я – це тільки маніпуляції

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Сибіга: Україна наполягає на посиленні тиску на РФ, її короткочасні перемир"я – це тільки маніпуляції
Фото: МЗС України

Україна наполягає на посиленні тиску на РФ, акцентуючи увагу на тому, що у світі наростає розуміння гібридної тактики маніпуляцій Кремля то з Великоднім перемир'ям, то з перемир'ям на 9 травня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують то Великоднє, то парадне перемир’я. Ми також бачимо зростаюче розуміння в усьому світі, що все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії із мирних зусиль США та інших партнерів", - сказав він.

"Ми наполягаємо, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.

Міністр також заявив, що "Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові".

"Росія має погодитися на реальне повне і безумовне припинення вогню та заходи зміцнення довіри, такі як насамперед повернення українських військовополонених, викрадених дітей та цивільних заручників. Лише в умовах повної тиші та гуманітарних заходів зміцнення довіри можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", - наголосив Сибіга.

Теги: #сибіга

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