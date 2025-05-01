Інтерфакс-Україна
Політика
20:24 01.05.2025

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

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Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про створення Інвестиційного фонду реконструкції США-Україна започатковує партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, яке принесе довгострокову вигоду обом країнам, ідеться в інформаційному бюлетені, опублікованому на офіційному сайті Білого дому в четвер.

"Це партнерство між Сполученими Штатами та Україною передбачає створення фонду, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні. Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам. У міру визначення нових проєктів ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші ключові пріоритети розвитку України", - йдеться в повідомленні.

Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які співпрацюватимуть щодо розподілу ресурсів фонду. Міністерство фінансів США та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) співпрацюватимуть з урядом України над завершенням управління та просуванням цього партнерства. DFC США співпрацюватиме з українською державною організацією "Агентство з підтримки державно-приватного партнерства".

"Партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності для того, щоб народи України та Сполучених Штатів змогли скористатися перевагами відновлення України", - відзначили в Білому домі.

Проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть видобуток корисних копалин, вуглеводнів та розвиток відповідної інфраструктури. "Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, ми матимемо першочергове право або придбати їх, або призначити покупця на свій вибір", - вказуєтся в інформаційному бюлетені.

Віздначається, що жодній державі, компанії чи особі, яка фінансувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відновлення України, включно з участю у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду.

"Важливо, що це партнерство надсилає потужний сигнал Росії - Сполучені Штати зацікавлені у довгостроковому успіху України", - повідомили у Білому домі.

В повідомленні відзначається, що започатковане партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України. "Це партнерство принесе довгострокову вигоду обом країнам: президент Трамп задумав це партнерство між американцями та українцями, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до розвитку державно-приватного партнерства в Україні", - відзначили в Білому домі.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.

 

Теги: #партнерство #угода #сша #копалини

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