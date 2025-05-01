Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Сенатор Конгресу США Ліндсі Грем (Республіканська партія), прокоментував укладення угоди про критично важливі корисні копалини, укладену між Україною та Сполученими Штатами у середу.

"Я надзвичайно радий, що нарешті Сполучені Штати та Україна уклали угоду про критично важливі корисні копалини, яка надає Америці преференційні права на розробку критично важливих корисних копалин, що перебувають у власності України. Ці корисні копалини є життєво важливими для економіки штучного інтелекту 21-го століття і суттєво допоможуть Сполученим Штатам зберегти домінування у сфері штучного інтелекту", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

Він переконаний, що "ця угода є надзвичайно вигідною для України, оскільки вона встановлює глибокі економічні зв'язки зі США та надасть Україні доступ до наших передових технологій видобутку корисних копалин".

"Підписання цієї угоди відкриває нову сторінку в українсько-американських відносинах, дозволяючи встановити глибокі економічні зв'язки з життєво важливими для 21-го століття ресурсами", - наголосив Грем.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.