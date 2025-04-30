Інтерфакс-Україна
Політика
17:54 30.04.2025

Президент підписав закон про закріплення права волонтерів на визнання компетентностей

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Президент підписав закон про закріплення права волонтерів на визнання компетентностей

Президент України підписав закон №11159, який офіційно визнає волонтерство частиною системи освіти, передає Гуманітарний Медіа Хаб із посиланням на Українскький Червоний Хрест. Це рішення покликане підтримати участь молоді в суспільно важливих ініціативах і закріпити на законодавчому рівні значення волонтерської діяльності в навчальному процесі.

Закон передбачає офіційне визнання волонтерства у закладах загальної середньої, професійної та вищої освіти. Тепер досвід волонтерської діяльності може бути врахований під час вступу до закладів вищої освіти — зокрема, як частина мотиваційного листа. Якщо студент займається волонтерством за фахом, це може бути зараховано, як практика.

Також кожен волонтер отримає офіційне підтвердження своєї участі в ініціативах — спеціальний документ. Крім того, навчальні заклади зобов’язані створювати умови для підтримки та розвитку волонтерських програм серед учнів і студентів.

Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко наголосив, що це рішення визнає добровільну допомогу, як важливий вибір, який має цінність не лише для суспільства, а й для держави. "Тепер молоді люди знатимуть: їхній вклад визнається офіційно. Це важливий крок до того, щоб культура волонтерства ставала нормою змалечку", — підкреслив він.

У контексті повномасштабної війни, яку веде Україна, питання розвитку волонтерської культури набуває особливого значення. Молоді люди все частіше долучаються до допомоги армії, громадам та постраждалим. Законодавче визнання такого внеску — ще один крок до створення сильної, відповідальної та згуртованої держави.

Теги: #волонтери #тчху #учх

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