Інтерфакс-Україна
Політика
15:06 30.04.2025

Партнери мають консолідувати зусилля для допомоги Україні, в тому числі з членством ЄС, - Кличко на зустрічі з фон дер Ляєн

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Партнери мають консолідувати зусилля для допомоги Україні, в тому числі з членством ЄС, - Кличко на зустрічі з фон дер Ляєн
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4537

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорив про важливість більш рішучих кроків європейських партнерів, щоб зупинити російську агресію. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Рішуча підтримка України, нові - більш ефективні й більш сміливі - кроки партнерів потрібні невідкладно. Щоб зупинити Путіна. Інакше весь жах війни відчує на собі й Європа", - заявив Віталій Кличко.

Він також наголосив на важливості підтримки України на шляху до членства ЄС.

"Сьогодні партнери мають максимально консолідувати зусилля в допомозі Україні. Окрім іншого - і в активізації просування України до членства в ЄС", - підкреслив Кличко.

Також Віталій Кличко поспілкувався з президентом групи ЄНП в Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо. Обговорювалися питання місцевого самоврядування та неприпустимості обмеження його повноважень у демократичному суспільстві, повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії - найбільшої та найвпливовішої політичної сили Європи. Партія "УДАР Віталія Кличка" є асоційованим членом Європейської народної партії.

Також повідомлялося, що під час Конгресу Кличко зустрівся з президентом ЄНП Манфредом Вебером з питань посилення допомоги Україні – фінансової, військової та дипломатичної.

 

 

Теги: #партнери #єнп #фон_дер_ляєн #кличко #єс #членство

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