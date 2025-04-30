Роз’єднати чи ні переговорний процес про вступ в ЄС України та Молдови можуть вирішувати тільки держави-члени - Єврокомісія

В Європейській Комісії уникають відповіді на запитання, якою саме є позиція стосовно можливого розділення переговорного процесу про вступ в Європейський союз України та Молдови, і вказують, що це питання належить до компетенції країн-членів Європейського союзу.

Так у середу в Брюсселі під час брифінгу прокоментував речник Європейської комісії Гійом Мерсьє реакцію віцепрем’єрки України Ольги Стефанішиної, яка назвала "неконструктивною" заяву європейського комісара з питань розширення Марти Кос стосовно можливості роз’єднати Молдову та Україну в переговорному процесі про членство в Європейському союзі.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно Європейська комісія планує роз’єднати переговори про вступ в ЄС України та Молдови, Мерсьє сказав: "Коли йдеться про роз'єднання України та Молдови на шляху до вступу, просування цього процесу в Раді залежить виключно від держав-членів. Зі свого боку, ми залишаємося повністю відданими наданню необхідної технічної, фінансової та політичної підтримки як Молдові, так і Україні для реального продовження їхніх реформ".

Він зазначив, що Європейська комісія буде повністю залучена до підготовки до переговорів стосовно Кластера 1, і нагадав вже відому позицію Єврокомісії, яка полягає в тому, що переговори стосовно Кластеру 1 як для України, так і для Молдови можуть бути відкриті, "як тільки будуть виконані всі критерії". "Але знову ж таки, остаточне рішення щодо відкриття цього Кластеру 1 залишається за державами-членами", - повторив Мерсьє.

Крім того, речник знову нагадав, що, відповідно до оцінки Єврокомісії щодо вступу в ЄС, "і Україна, і Молдова досягли стабільного прогресу в реформах". "Наш процес скринінгу разом з Україною та Молдовою просувається дуже швидкими темпами. Отже, ця технічна робота триває. Але зрештою, остаточне рішення мають прийняти держави-члени", - наголосив він ще раз.

За словами Мерсьє, в разі, якщо держави-члени побажають це зробити, вони винесуть це питання на обговорення для подальшого ухвалення рішення.