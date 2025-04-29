Зеленський привітав Ліберальну партію на чолі з Карні з перемогою на виборах в Канаді

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді.

"Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Президент також висловив впевненість, що українсько-канадське партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки.

У Канаді в понеділок відбулися вибори, на яких обирали склад нижньої палати парламенту. За останніми даними, правляча Ліберальна партія Канади на чолі з Карні перемагає на виборах, отримуючи 43,5% голосів. У консерваторів - 41%.