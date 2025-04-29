Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів

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Президент Франції Еммануель Макрон анонсував посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів для досягнення миру, передає Liberation з посиланням на інтерв’ю президента журналу Paris Match.

"У наступні вісім-десять днів ми посилимо тиск на Росію", — сказав він в інтерв’ю.

Французький президент вважає, що наступні два тижні будуть ключовими для спроби впровадити припинення вогню, якого прагнуть США. Її прийняла Україна і підтримують європейці, але до якого Росія ще не приєдналася.

Макрон пояснив журналу, що розмовляв з американським президентом в ніч із середи на четвер, щоб заохотити його зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна. Він вважає, що зміг переконати американців у можливості ескалації погроз і, потенційно, санкцій проти Москви.

"Мета полягає в тому, щоб американці могли досить швидко дістатися до Києва, щоб ми могли встановити умови для припинення вогню та щоб ми ретельно працювали над заходами, що супроводжують це припинення вогню, щоб зберегти його з українського боку. Ми повинні бути готові разом з американцями посилити нашу позицію щодо Росії, щоб досягти цього припинення вогню", - сказав він.

"Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося чинити тиск на Росію. Це була поставлена мета, бо було неправильно, що тиск чинився лише на Україну", – додав французький президент.

Як повідомлялося, перед похороном Папи Римського в Римі 26 квітня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Зеленський заявив, що його зустріч з Трампом має потенціал стати історичною. У Білому домі її назвали продуктивною. Речник МЗС України Георгій Тихий також повідомив, що українське зовнішньополітичне відомство розцінює цю зустріч як успішну.