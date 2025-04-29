Інтерфакс-Україна
Політика
07:22 29.04.2025

РФ продовжує інтегрувати захоплену територію України у свою систему управління

2 хв читати
РФ продовжує інтегрувати захоплену територію України у свою систему управління

Росія продовжує інтегрувати окуповану Україну в російську систему управління шляхом перерозподілу одномандатних виборчих округів, зазначає "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 28 квітня.

"Російська Центральна виборча комісія (ЦВК) 25 квітня затвердила нову схему, яка передбачає перерозподіл одномандатних виборчих округів по всій Росії та включення до них окупованої України. За новою схемою сім з існуючих 225 одномандатних виборчих округів віднесено до окупованої України - три в Донецькій області, два в Луганській області та по одному в Херсонській і Запорізькій областях", - інформує ISW.

"Схема перерозподілу одномандатних виборчих округів вперше буде застосована на виборах до Державної Думи у вересні 2026 року, де від окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей буде "обрано" загалом 7 представників до Держдуми", - сказано у звіті.

Експерти нагадують, що Росія створила чотири одномандатні виборчі округи в Криму під час "виборів" до Думи у 2016 та 2021 роках після окупації та анексії у 2014 році.

"Відоме російське інсайдерське джерело раніше зазначало щодо планів перерозподілу округів в окупованій Україні, стверджуючи, що вони є "логічним продовженням інтеграції (України) в російську систему управління", - інформує ISW.

"Мешканців окупованих територій, ймовірно, змусять або примусять голосувати у 2026 році, і тоді Кремль матиме підстави стверджувати про високу явку виборців та підтримку російського правління на місцевому рівні. Представники Думи, швидше за все, будуть проросійськими або санкціонованими Кремлем кандидатами, що дозволить Росії ще більше посилити законодавчий контроль над окупованими територіями", - підсумовують дослідники.

 

 

 

 

Теги: #війна #території #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:46 29.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

05:35 29.04.2025
Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:22 28.04.2025
Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

20:51 28.04.2025
Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

18:29 28.04.2025
Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

15:33 28.04.2025
ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

14:38 28.04.2025
Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

13:45 28.04.2025
Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

18:38 27.04.2025
На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

Рубіо: США мають "просто піти далі" у разі неможливості завершення війни, яку розпочала Росія

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

ОСТАННЄ

Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Декілька країн висловили готовність відправити військові контингенти до України, серед них не лише європейські – речник МЗС

Депутати "Євросолідарності" прийшли до НБУ з вимогою припинити тиск на Порошенка та МІБ

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Заяви Лаврова практично не лишають шансів на припинення вогню з Україною, вважає Більдт

США й Україна можуть підписати цього тижня рамкову угоду щодо природних ресурсів - ЗМІ

Раді пропонують продовжити строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували - нардеп

Індія купила у Франції 26 винищувачів

Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА