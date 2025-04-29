РФ продовжує інтегрувати захоплену територію України у свою систему управління

Росія продовжує інтегрувати окуповану Україну в російську систему управління шляхом перерозподілу одномандатних виборчих округів, зазначає "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 28 квітня.

"Російська Центральна виборча комісія (ЦВК) 25 квітня затвердила нову схему, яка передбачає перерозподіл одномандатних виборчих округів по всій Росії та включення до них окупованої України. За новою схемою сім з існуючих 225 одномандатних виборчих округів віднесено до окупованої України - три в Донецькій області, два в Луганській області та по одному в Херсонській і Запорізькій областях", - інформує ISW.

"Схема перерозподілу одномандатних виборчих округів вперше буде застосована на виборах до Державної Думи у вересні 2026 року, де від окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей буде "обрано" загалом 7 представників до Держдуми", - сказано у звіті.

Експерти нагадують, що Росія створила чотири одномандатні виборчі округи в Криму під час "виборів" до Думи у 2016 та 2021 роках після окупації та анексії у 2014 році.

"Відоме російське інсайдерське джерело раніше зазначало щодо планів перерозподілу округів в окупованій Україні, стверджуючи, що вони є "логічним продовженням інтеграції (України) в російську систему управління", - інформує ISW.

"Мешканців окупованих територій, ймовірно, змусять або примусять голосувати у 2026 році, і тоді Кремль матиме підстави стверджувати про високу явку виборців та підтримку російського правління на місцевому рівні. Представники Думи, швидше за все, будуть проросійськими або санкціонованими Кремлем кандидатами, що дозволить Росії ще більше посилити законодавчий контроль над окупованими територіями", - підсумовують дослідники.