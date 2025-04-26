Інтерфакс-Україна
Політика
19:41 26.04.2025

Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

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Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія), коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій, заявив, що вже є відповідний двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами.

"Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

За його словами, "Сенат готовий рухатися в цьому напрямі і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде  шляхом чесного, справедливого і тривалого миру".

"Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб", - наголосив Грем.

Як повідомлялося, у суботу після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Римі Трамп допустив, що Володимир Путін не хоче зупинити війну. "Він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"?

 

Теги: #санкції #грем #рф

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