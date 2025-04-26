Інтерфакс-Україна
Політика
17:09 26.04.2025

Макрон після зустрічі із Зеленським: Припинення війни в Україні - це мета, яку ми поділяємо з Трампом

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Макрон після зустрічі із Зеленським: Припинення війни в Україні - це мета, яку ми поділяємо з Трампом
Фото: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1916125995200884831

Президент Франції Емманюель Макрон назвав позитивним обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, зазначивши, що "Україна готова до безумовного припинення вогню", тепер справа за Путіним.

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з Президентом Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

Макрон зазначив, що "Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією".

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру", - наголосив президент Франції.

"Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, започаткованої в Парижі в березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні", - додав Макрон.

Теги: #макрон #трамп #зеленський

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