Кличко вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде тимчасовим рішенням

Фото: BBC

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках мирної угоди з Росією на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа про поступки, повідомляє BBC у п'ятницю.

"Один зі сценаріїв – це віддати частину території. Це не справедливо. Український народ ніколи не прийме окупацію територій Росією", - упевнений Кличко у розмові з програмою Today на BBC Radio 4.

Мер Києва вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.

"Заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", - сказав Кличко.

Мовник зазначає, що Україна може бути змушена віддати частину території в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає територіальних поступок.

Кличко зазначив, що президент України Володимир Зеленський може бути змушений прийняти "болюче рішення" для досягнення миру.

На запитання, чи обговорював Зеленський з Кличком якісь деталі можливого врегулювання, мер столиці відповів: "Ні. Президент Зеленський робить це сам. Це не моя функція", – додав він.