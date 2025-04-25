Інтерфакс-Україна
Політика
13:05 25.04.2025

Понад 7 млн канадців проголосували на виборах до опублікування всіх передвиборчих програм

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Понад 7 млн канадців проголосували на виборах до опублікування всіх передвиборчих програм
Фото: Pixabay

Близько 7,3 млн жителів Канади скористалися можливістю достроково проголосувати на виборах, що відбудуться 28 квітня; вони віддали голоси минулими вихідними, при цьому остання передвиборча програма була опублікована лише у вівторок, повідомляє канадський телеканал CBC.

"Той факт, що всі ключові партії дуже пізно проголосили програми, на мій погляд, говорить про те, що вони не думали, що виборцям буде цікаво саме це", - сказав Себастьєн Даллер, представник соціологічної фірми Leger.

Минулої суботи Ліберальна партія і Нова демократична партія (НДП) після дебатів лідерів опублікували повні програми. Консерватори оприлюднили свою вже після того, як дострокове голосування завершилося - у вівторок.

За словами експертів, причиною того, що виборців мало хвилюють передвиборчі програми партій, стало те, що тепер центральною темою політичного життя країни є налагодження стосунків зі США та врегулювання ситуації з американськими митами, передає CBC. У попередні роки виборців набагато більше хвилювали податки і дефіцит держбюджету, ніж зовнішня політика.

Результати опитування компанії Abacus Data, що базується в Оттаві, свідчать, що країна розколота в думках щодо того, яка партія і лідер найкраще впораються з наслідками рішень Трампа і хто найкраще зможе змінити напрямок розвитку країни. З тих, хто вважає головною проблемою країни наслідки дії президента США Дональда Трампа, на 40% більше людей голосують за лібералів. Серед тих, хто вважає первинною зміну загального політичного курсу, навпаки, на 26% більше віддають голоси консерваторам.

За результатами опитування "Компас голосування", проведеного CBC перед дебатами лідерів партій минулої суботи, понад 25,2% респондентів назвали стосунки зі США найважливішим питанням, яке стоїть перед країною під час виборів.

Раніше представник Виборчої комісії Канади повідомляв CBC, що на початку кампанії зареєструвалися близько 28,2 млн осіб, охочих проголосувати. Однак підрахунки не враховують кількість людей, які пройшли реєстрацію пізніше.

Парламентські вибори в Канаді відбудуться в неділю, 27 квітня, на них мають обрати членів Палати громад 45-го скликання.

Теги: #парламентські_вибори #голосування #канада

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