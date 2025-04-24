Порошенко обговорив з головою МЗС Польщі євроінтеграцію України та мирний процес

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, з яким обговорив переговорний процес щодо завершення війни та щодо вступу України до Європейського союзу, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Приділили ключову увагу складному переговорному процесу щодо завершення війни та її наслідків для безпеки України і всього європейського континенту. Ми переконані, що майбутнє Європи на середньострокову перспективу вирішується саме в Україні, і нашим спільним інтересом є досягти реального безпекового результату для України, Польщі і трансатлантичного співтовариства", – відзначив Порошенко.

За його словами, сторони також "скоординували позиції щодо подальшого просування українського питання в Європейському Союзі у контексті переговорів про вступ".