Інтерфакс-Україна
Політика
11:23 24.04.2025

Порошенко обговорив з головою МЗС Польщі євроінтеграцію України та мирний процес

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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, з яким обговорив переговорний процес щодо завершення війни та щодо вступу України до Європейського союзу, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Приділили ключову увагу складному переговорному процесу щодо завершення війни та її наслідків для безпеки України і всього європейського континенту. Ми переконані, що майбутнє Європи на середньострокову перспективу вирішується саме в Україні, і нашим спільним інтересом є досягти реального безпекового результату для України, Польщі і трансатлантичного співтовариства", – відзначив Порошенко.

За його словами, сторони також "скоординували позиції щодо подальшого просування українського питання в Європейському Союзі у контексті переговорів про вступ".

 

Теги: #сікорський #порошенко #європейська_солідарність

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