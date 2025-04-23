Інтерфакс-Україна
Політика
18:47 23.04.2025

Глави МЗС Польщі та США обговорили стан переговорів щодо миру в Україні

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Глави МЗС Польщі та США обговорили стан переговорів щодо миру в Україні
Фото: https://x.com/MSZ_RP/status/1915061390861045944

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, обговорили, зокрема, стан переговорів щодо миру в Україні та сценарії розвитку ситуації.

"Під час розмови йшлося про наступне: стан переговорів щодо миру в Україні та сценарії розвитку ситуації; можливості тиску на Росію; ситуація на кордоні з Білоруссю", - повідомили в МЗС Польщі у соцмережі Х.

Теги: #польща #телефонна_розмова #сша

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