Інтерфакс-Україна
Політика
15:07 23.04.2025

Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

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Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим – це Україна

В Європейській комісії наголошують, що позиція Європейського союзу стосовно підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є незмінною: Крим – це Україна.

Про це у середу в Брюсселі сказав речник Європейської комісії Гійом Мерсьє (Guillaume Mercier), відповідаючи на запитання журналістів щодо пропозиції США, яка була оприлюднена у засобах масової інформації стосовно того, що в рамках можливої мирної угоди Україна погодиться відмовитися від своїх територій. про можливе визнання території країни незаконно окупованою російськими військами.

"Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мова йде також про Крим, позиція справді чітка: Крим це Україна. Ми говорили це з першого дня і продовжуємо цього дотримуватися. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - повторив він відому позицію Європейського союзу.

Речник наголосив, що для ЄС підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є "надзвичайно важливою".

Коментуючи на прохання журналістів переговори за участю представників США, України, Великої Британії, Франції та Німеччини, які проходять у середу в Лондоні, Мерсьє зазначив, що Єврокомісія знаходиться у тісному контакті з Францією та Великою Британією і вітає всі зусилля, "які поважають Статут ООН та спрямовані на встановлення миру в Україні". "І наші дипломатичні зусилля тривають на всіх рівнях. Наша позиція щодо мирних переговорів була дійсно чіткою: Україна має встановити умови для справедливого і тривалого миру, і нічого не буде стосовно України без України та без ЄС", - зазначив він.

Теги: #єврокомісія #крим

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