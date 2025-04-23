Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

Україна готова обговорювати умови мирної угоди з Росією, але лише після досягнення домовленості про початкове припинення вогню, повідомляє у середу Sky News з посиланнями на джерело в українському уряді.

"Послухайте, у нас є кілька принципових моментів. Перший – поки щодня гинуть люди, вкрай дивно зосереджуватися на чомусь іншому, крім негайного повного і безумовного припинення вогню. Тим більше, що Великдень показав, що це можливо. По-друге, ми готові обговорювати все інше в будь-якому форматі після припинення вогню", - цитує мовник неназване джерело.

Тим часом у Лондоні проходять переговори між Великою Британією, США, Україною, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення війни Росії в Україні у скороченому складі. У них беруть участь радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також офіційні особи зі США та України.

Девід Ламмі та Джон Гілі, міністри закордонних справ та оборони Великої Британії, окремо проводять двосторонню дискусію зі своїми українськими колегами, які прибули до Лондона. Гілі також має поговорити з Кітом Келлоггом, спеціальним посланником президента США Трампа в Україні.

Як нагадує Sky News, "мирний план Трампа" з семи пунктів включає такі пропозиції: Негайне припинення вогню в Україні; початок прямих переговорів між Україною та Росією; заборона на вступ України до НАТО; США офіційно визнають російський суверенітет над незаконно анексованим Кримом: США де-факто визнають чотири окуповані українські території вздовж нинішньої лінії контролю; Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, щоб ділитися прибутками від природних ресурсів з американськими компаніями; передбачено зняття всіх санкцій США з Москви, а також співпраця між країнами у сфері енергетики.