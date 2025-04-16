Інтерфакс-Україна
Політика
09:49 16.04.2025

ЄС шукає способи продовжувати санкції проти РФ без згоди всіх країн союзу - ЗМІ

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ЄС шукає способи продовжувати санкції проти РФ без згоди всіх країн союзу - ЗМІ

У Євросоюзі опрацьовують варіанти, як подовжувати санкції проти Росії без того, щоб заручатися щоразу підтримкою цього кроку від усіх країн ЄС, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела у вівторок.

"ЄС вивчає методи продовження санкцій щодо Росії без необхідності підтримки всіх 27 країн-членів. За словами людей, обізнаних із питанням, цей маневр дасть змогу ЄС, попри протидію Угорщини, продовжувати санкції, які мають отримувати схвалення кожні шість місяців", - передає агентство.

За словами співрозмовників Bloomberg, Єврокомісія розглядає можливість перетворити санкції на торговельні обмеження, реалізація яких не потребує одностайного схвалення країн: зазвичай для схвалення вистачає кваліфікованої більшості голосів.

Джерела уточнили, що інший варіант дій - формування коаліції держав, які реалізовуватимуть санкції на національному рівні.

Для продовження пакетів санкцій Євросоюзу проти РФ потрібна згода керівників усіх країн ЄС. Однак Будапешт неодноразово виступав із критикою обмежувальних заходів ЄС щодо Росії. Раніше у квітні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що загалом "політика ЄС, заснована на санкціях, зазнала краху", тому що, за його словами, санкції завдають більшої шкоди європейській економіці, ніж російській.

Раніше видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що щонайменше шість країн ЄС обмірковують варіанти введення обмежувальних заходів проти РФ в обхід Угорщини, яка володіє правом вето з таких питань.

"Шість дипломатів підтвердили, що щонайменше шість країн виступають за спільні зусилля з перенесення введення антиросійських санкцій із ЄС на рівень національних законодавств", - пише видання.

Зокрема, цю можливість розглядають Бельгія і Чехія.

Теги: #єс #санкції_проти_рф

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