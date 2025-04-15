Війни в Україні та на Близькому Сході неможливо зупинити комерційними угодами - нардеп Сірко

Війну на Близькому Сході, як і війну в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, неможливо зупинити комерційними угодами, впевнена заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко).

"Оскільки спеціальний посланник президента США Стів Віткофф має занадто комерційний підхід, який не працює в політиці, то результатів ні на Близькому Сході, ні в Росії не буде. Обидві війни мають глибинне екзистенційне коріння, яке неможливо вирішити комерційними угодами", - сказала Клименко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, Віткофф фактично нічого не досяг на Близькому Сході і війна там - в активній фазі, тому "він також намагається використати переговори з росією для вирішення війни там".

Сірко вважає фантазіями Віткоффа його заяву щодо України за результатами перемовин з очільником Кремля Путіним.

Вона підкреслила, що Віткофф "має очевидний конфлікт інтересів і шукає бізнес можливості в росіі, але до кінця не розуміє геополітики в нашому регіоні і глибинних причин війни".

Сірко також додала, що у Кремлі вже заявили, що нічого не буде.

"Ми не довго чекали! путін сказав, що нічого не буде", - зазначила народний депутат.

Як повідомлялось, Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.